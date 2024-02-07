ПСБ: Аукциона Минфина сегодня протестируют уровень аппетита к риску у инвесторов в длинные ОФЗ

Дмитрий Грицкевич, Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ

По итогам вторника доходности коротких ОФЗ остались без изменения (12% годовых на 3 года), среднесрочных и длинных – подросли на 4-2 б.п. в преддверии сегодняшних аукционов (12,02% по 5-летним бумагам и 12,22% - по 10-летним).

Сегодня Минфин предложит инвесторам 10-летний выпуск ОФЗ 26244 (без лимита) и 3-летний – ОФЗ 26207 на 10 млрд руб. Отметим, что за счет начала предложения 3-летних бумаг, начиная с прошлой недели, доходность на данном участке кривой выросла на 13 б.п. Дальнейшего давления на котировки 3-летних ОФЗ не ждем в связи с ограниченным предложением со стороны Минфина.

Последние 3 аукциона по длинным госбумагам спрос сохранялся на повышенном уровне – более 100 млрд руб. На сегодняшнем размещении данный индикатор будет крайне важен для понимания уровня активности инвесторов. Не исключаем, что с приближением заседания ЦБ инвесторы будут более осторожны в свете последних сигналов ЦБ (снижение ключевой ставки не ранее 2 полугодия).

Вчера мы рекомендовали обратить внимание на размещение ГК Самолет (A+/–) – за счет высокого спроса объем размещения 2-летнего выпуска был увеличен в 2,5 раза – до 24,5 млрд руб., а ставка купона снижена с 16,0% до 14,75% (доходность 15,79%). Данный уровень доходности выглядит уже не столь привлекательно с горизонтом инвестирования от 1 года.