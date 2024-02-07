ПСБ: М.Видео опубликовала операционные результаты за 4кв. и 2023 год: рекордные квартальные продажи

Екатерина Хейфец, главный аналитик ПСБ

Ключевые показатели за 4 кв. и 2023 г:

Общие продажи (GMV): +43% г/г (181,1 млрд руб.) и +11% г/г (+540,4 млрд руб.)

Общие онлайн-продажи: +55,4% г/г (132,5 млрд руб.) и 18,1% г/г (386 млрд руб.)

Продажи на собственном маркетплейсе в 4кв.: 1,6х

Доля общих онлайн-продаж от GMV: +5,7 п.п. г/г (73,2%) и +4,6 п.п. г/г (71,4%)

Объем кредитных продаж в 4 кв.: +78% г/г

Количество новых клиентов в 4 кв.: +14% г/г

Количество магазинов на конец 2023 г.: 1242 шт. (+34 шт. в 4 кв.)

Трафик в 4кв.: 3400 млн. посещений

Бумаги компании отреагировали на публикацию результатов негативно: -2,5% с начала торгов. Вероятно, инвесторы фиксируют прибыль после сильной отчетности (за понедельник-вторник акции прибавили ~5%).

Оцениваем результаты позитивно. Рост продаж произошел в основном за счет роста сезонного спроса в 4 квартале. На динамике GMV также позитивно сказался рост кредитных и онлайн-продаж. М.Видео последовательно наращивает свое присутствие на рынке e-commerce и расширяет ассортимент за счет переориентации на новые импортные каналы. Ключевой момент для оценки результатов компании —заявление менеджмента о снижении долговой нагрузки: сейчас он менее 3,5 х.

Для сравнения по итогам 3 кв. он находился на уровне менее 5х. Целевой показатель для выплаты дивидендов при этом — 2х. Кроме того, по оценкам М.Видео прирост показателя EBITDA составит 90% г/г (более 21 млрд руб.). Считаем, что высокая ключевая ставка в ближайшее время будет снижать привлекательность бумаг М.Видео для инвесторов из-за высокого долга. По итогам 2023 года ждем сильные результаты компании. Однако по итогам 1 кв. 2024 года компания может показать слабые результаты на фоне сезонного снижения спроса. Пересмотреть профиль компании представляется возможным не раньше 2 полугодия 2024 г.