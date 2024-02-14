ПСБ: Индекс МосБиржи сегодня попытается пойти выше, к 3300 пунктам

Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

Индекс МосБиржи (+0,4%) вчера продолжил демонстрировать умеренный рост, превысив отметку 3250 пунктов. Торговая активность заметно выросла, - объем торгов акциями на Московской бирже превысил 73 млрд руб., в первую очередь за счет дальнейшего усиления спроса на бумаги российского hi-tech, наиболее насыщенного идеями роста и поддерживаемого позитивными корпоративными ожиданиями. Так, бумаги Яндекса и OZON взлетели более чем на 5%, обновив максимумы с начала 2022 и конца 2021 года соответственно. Вслед за ними усилились покупки в ВК, практически отыгравших просадку начала февраля, а также в ЦИАНе. А в лидерах роста оказались обыкновенные акции Ростелекома, взлетевшие на 6,3% и закрывшие большую часть гэпа от 1 декабря.

Во внутренних секторах сильно смотрелся целый ряд бумаг, отражая позитивный настрой инвесторов. Так, выделим уверенный рост котировок, с обновлением максимумов года, акций Х5, ЛСР, ГК ПИК, МТС, ГК Черкизово и ДВМП. Неплохой отскок, настраивающий на продолжение роста, показали бумаги Совкомбанка, банка Санкт-Петербург, Соллерс. А вот ключевые "фишки",такие как Сбербанк, ВТБ и Аэрофлот, завершили день безыдейно. В сырьевых секторах наблюдался точечный спрос, - здесь мы отметим, пожалуй, лишь объемные покупки в "префах" Сургутнефтегаза и Северстали, также смотрящихся оптимистично, развитие роста в бумагах Транснефти перед сплитом и в Башнефти, поддерживаемой не полностью еще учтенными, на наш взгляд, дивидендными ожиданиями.

В аутсайдерах - безыдейный Норникель, обновивший минимумы с лета прошлого года, и снимающие перегретость после ралли акции М.Видео.