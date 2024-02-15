ПСБ: Ключевая ставка не опустится ниже 11% по итогам 2024 года

Аналитик УК ПСБ Евгения Нестеренко:

Опираясь на последние данные по инфляционным ожиданиям предприятий и населения, которые находятся в диапазоне 9,5-13% (а это в 2,5-3 раза выше цели ЦБ на 2024 год), а также на данные по уровню инфляции, мы считаем, что регулятор не приступит к снижению ключевой ставки в ближайшие полгода.

Полагаем, что по результатам заседания 16 февраля ЦБ сохранит ее на прежнем уровне — 16%. Вместе с тем мы не исключаем возможность повышения ключевой ставки, но считаем такой вариант маловероятным.

Учитывая влияние льготных программ ипотеки и жесткого рынка труда, рост ключевой ставки более чем в 2 раза за последние полгода выглядит оправданным. Сейчас мы отмечаем сохранение темпов роста ВВП выше тренда, но вместе с этим очень неспешный разворот инфляции в сторону снижения. Мы считаем, что при более низких значениях ключевой ставки темпы роста кредитования были бы выше, что привело бы к росту потребительского спроса, а, следовательно, и к росту цен выше текущих уровней.

При сохранении устойчивого снижения темпов инфляции мы ожидаем, что ЦБ может перейти к смягчению ДКП уже во 2 полугодии 2024 года. Однако, мы считаем, что ключевая ставка не опустится ниже 11% по итогам 2024 года.

Главными факторами, в первую очередь влияющими на курс рубля, сейчас являются торговый баланс и объем продаваемой валютной выручки. Мы ожидаем, что в первом квартале 2024 года курс будет варьироваться в пределах от 87,5 до 92,5 руб./$.