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ПСБ: Сегодня доллар может сохранить инерцию к росту; на следующей неделе жду смены тенденции

Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

Вчера курс доллара превысил 92 руб., а юань - 12.7 руб. Торговая активность на валютной секции Московской биржи в парах с долларом и евро оставалась повышенной второй день подряд, а вот в паре юань-рубль с поставкой "завтра" объем торгов за день увеличился резко, в 1,73 раза, до 10,5 млрд юаней, отражая, скорее, подготовку участников торгов к завершению длинных выходных в КНР. Внутридневная структура торгов указывает на сохранение невысокой активности экспортеров. что отчасти также связано с китайскими праздниками, при более устойчивом спросе на валюту, вероятно, связанном с крупными сделками по выкупу активов у нерезидентов.  

В последний день недели курс доллара может продолжить инерционно тяготеть к росту. Сегодня в центре внимания заседание Банка России. Рынок в целом уверен, что регулятор сохранит ключевую ставку на уровне 16%, однако может чутко реагировать на риторику регулятора и искать намеки на его дальнейшие шаги, что может привести к локальным всплескам волатильности. Целевым по американской валюте на сегодня вижу диапазон 92-93,5 руб.

На следующей неделе склонен ждать смены тенденции, с откатом доллара в диапазон 85-90 руб. Рассчитываю на увеличение предложения валюты со стороны экспортеров ввиду возобновления работы в КНР после праздников и приближения налоговых выплат 28 февраля, а также в целом комфортной ситуации на рынке нефти.  


/ Сибирское Информационное Агентство /
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