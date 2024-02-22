ПСБ: В преддверии длинных выходных давление на котировки ОФЗ усилится

Дмитрий Грицкевич, Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ

Рынок госбумаг продолжает консолидироваться; доходности среднесрочных бумаг выросли на 2-5 б.п. (12,38% по 3-летним ОФЗ, 12,29% - по 5-летним). Данные по недельной инфляции и итоги аукционов Минфина по-прежнему не дают новых сигналов для инвесторов.

Так, инфляция на 19 февраля в годовом выражении остается без изменения – на уровне 7,4%. Совокупный спрос на аукционах Минфина (был предложен 10-летний выпуск без лимита и 2,5-летний выпуск с лимитом 10 млрд руб.) по-прежнему составляет более 100 млрд руб., которого, впрочем, не хватает для роста котировок госбумаг на вторичном рынке.

Сегодня перед длинными выходными видим риск возобновления сползания котировок вниз по среднесрочным и длинным ОФЗ. Покупка корпоративных флоатеров в текущей ситуации остается актуальной.