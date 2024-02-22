ПСБ: В преддверии длинных выходных давление на котировки ОФЗ усилится
Дмитрий Грицкевич, Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ
Рынок госбумаг продолжает консолидироваться; доходности среднесрочных бумаг выросли на 2-5 б.п. (12,38% по 3-летним ОФЗ, 12,29% - по 5-летним). Данные по недельной инфляции и итоги аукционов Минфина по-прежнему не дают новых сигналов для инвесторов.
Так, инфляция на 19 февраля в годовом выражении остается без изменения – на уровне 7,4%. Совокупный спрос на аукционах Минфина (был предложен 10-летний выпуск без лимита и 2,5-летний выпуск с лимитом 10 млрд руб.) по-прежнему составляет более 100 млрд руб., которого, впрочем, не хватает для роста котировок госбумаг на вторичном рынке.
Сегодня перед длинными выходными видим риск возобновления сползания котировок вниз по среднесрочным и длинным ОФЗ. Покупка корпоративных флоатеров в текущей ситуации остается актуальной.
На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских
и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции.
Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации.
С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала.
Комментарии носят исключительно ознакомительный характер;
они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг.
Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом
не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.