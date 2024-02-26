ПСБ: Индекс МосБиржи в четверг прервал снижения, сумев вернуться выше отметки 3150 пунктов

На рынке наблюдалась смешанная динамика. Лучший результат показал сектор транспорта, который ранее сильно упал. Из отдельных бумаг отметим подорожавшие акции Транснефти. Взгляд на бумаги компании положительный, но очевидно, что прошедший сплит привёл к тому, что акции стали более чувствительны к изменению рыночных настроений. Неплохо прибавили также бумаги Татнефти и Башнефти. В финансовом секторе выделим акции Сбербанка, которые выглядели ощутимо лучше, в отличие от большинства других бумаг сегмента.

Неплохо себя показали бумаги, включённые в отраслевой индекс металлургии и горной добычи. После затяжного падения завершили торги в плюсе акции Распадской. Учитывая введение санкций на Мечел, вероятно, инвесторы буду с опаской подходить к покупке бумаг Распадской. В четверг подорожали акции ММК, Северстали и НЛМК. Краткосрочный взгляд у нас положительный, ожидаем увидеть продолжения их роста в ближайшие дни. На позитивной ноте завершили торги для бумаг из потребсектора. Динамика подавляющего большинства акций оказалась лучше рынка.

Сегодня ожидаем роста российского рынка. Индекс МосБиржи может вновь вернуться к отметке 3200 пунктов. Негатива может подавить откатывающиеся цены на нефть, но, как мы считаем, уход опасений, связанных с новыми санкциями, станет локомотивом для рынка. Лучше рынка могут быть бумаги МосБиржи, против НКЦ не были введены ограничения, а также акции ИТ компаний из-за их высокой чувствительности к изменению рыночных настроений. В то же время в аутсайдерах могут оказаться акции тех компаний, которые попали под западные санкции. В первую очередь это бумаги Мечела, ТМК и Совкомфлота. В меньшей степени могут пострадать бумаги ПИК, так как компания работает на внутреннем рынке.