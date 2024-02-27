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ПСБ: Московская биржа отчиталась за 4 кв. и весь 2023 г.

Результат по прибыли за 4 кв. превысил ожидания рынка. Бумаги отреагировали на отчетность ростом, но основное восходящее движение все же связано с непопаданием НКЦ (клиринг биржи) под санкции.

Ключевые результаты:

  • Комиссионные доходы - 52,2 млрд руб., +39,4% г/г
  • Процентные доходы - 52,2 млрд руб., +14,4% г/г
  • Скорректированная EBITDA - 80,86 млрд руб., +26,3% г/г
  • Рентабельность по скорр. EBITDA - 77,3%, +0,6 п.п. г/г
  • Чистая прибыль - 60,8 млрд руб., +67,5% г/г

Сильные результаты биржи за год обусловлены увеличением клиентской базы и в целом повышенной торговой активностью. Также Мосбиржа выигрывает за счет роста процентной ставки. Мы считаем, что и в этом году биржа будет смотреться выигрышно с точки зрения бизнеса: ждём роста чистой прибыли не только за счёт дальнейшего расширения базы инвесторов и активного выхода на первичный рынок эмитентов (ждём как минимум 10–15 IPO), но и повышения эффективности бизнеса и отдачи от цифровых сервисов компании. Рекордные результаты по чистой прибыли настраивают на возможность повышения payout с минимальных 50% до 55%, тогда дивиденд за 2023 г. может составить 13,3-14,6 руб./акцию. Мы положительно смотрим на Мосбиржу и считаем ее бумаги привлекательными для инвестиций, целевой уровень на горизонте 12 мес. - 249 руб.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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