ПСБ: Московская биржа отчиталась за 4 кв. и весь 2023 г.

Результат по прибыли за 4 кв. превысил ожидания рынка. Бумаги отреагировали на отчетность ростом, но основное восходящее движение все же связано с непопаданием НКЦ (клиринг биржи) под санкции.

Ключевые результаты:

Комиссионные доходы - 52,2 млрд руб., +39,4% г/г

Процентные доходы - 52,2 млрд руб., +14,4% г/г

Скорректированная EBITDA - 80,86 млрд руб., +26,3% г/г

Рентабельность по скорр. EBITDA - 77,3%, +0,6 п.п. г/г

Чистая прибыль - 60,8 млрд руб., +67,5% г/г