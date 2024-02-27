ПСБ: Индекс МосБиржи завершил вчерашние торги на отметке 3220 пунктов

Как мы и предполагали, неоправдавшиеся опасения, связанные с новыми санкциями, привели к росту российского рынка. Более того, за исключением «префов» Мечела, бумаги компаний попавшие под ограничения США проявили устойчивость. Акции ТМК и ПИК вовсе смогли подрасти. Выделить какой-то определённый сектор достаточно проблематично, все сегменты показали ощутимый рост. В разрезе отдельных бумаг отметим акции Сбербанка. Вчера они вновь поднялись выше отметки 290 руб. Ожидаем, что они продолжат восходящую динамику в преддверии публикации финансовой отчётности 29 февраля.
На этом фоне акции банка могут достичь круглого уровня 300 рублей. Сохранился спрос на бумаги сталелитейных компаний. В особенности на акции Северстали и НЛМК. В понедельник они прибавили более 2%. В потребсекторе выделялись расписки X5 Group и Русагро, акции обеих компаний подскочили на 5,5%. Вполне ожидаемо, что из-за улучшения настроений инвесторов лучше рынка были акции ИТ компаний. В лидерах среди ликвидных бумаг оказались акции ЛСР, которые вчера достигли максимумов конца июня 2023 года.
Ожидаем, что сегодня российский рынок сохранит восходящую динамику. По нашим оценкам, индекс МосБиржи может достичь отметки 3240 пунктов. С оптимизмом смотрим на акции нефтегазовых и ИТ компаний. Не исключено, что сегодня лучше рынка могут быть также акции Мечела, которые в последнее время сильно упали.