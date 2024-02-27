ПСБ: Индекс МосБиржи завершил вчерашние торги на отметке 3220 пунктов

Как мы и предполагали, неоправдавшиеся опасения, связанные с новыми санкциями, привели к росту российского рынка. Более того, за исключением «префов» Мечела, бумаги компаний попавшие под ограничения США проявили устойчивость. Акции ТМК и ПИК вовсе смогли подрасти. Выделить какой-то определённый сектор достаточно проблематично, все сегменты показали ощутимый рост. В разрезе отдельных бумаг отметим акции Сбербанка. Вчера они вновь поднялись выше отметки 290 руб. Ожидаем, что они продолжат восходящую динамику в преддверии публикации финансовой отчётности 29 февраля.

На этом фоне акции банка могут достичь круглого уровня 300 рублей. Сохранился спрос на бумаги сталелитейных компаний. В особенности на акции Северстали и НЛМК. В понедельник они прибавили более 2%. В потребсекторе выделялись расписки X5 Group и Русагро, акции обеих компаний подскочили на 5,5%. Вполне ожидаемо, что из-за улучшения настроений инвесторов лучше рынка были акции ИТ компаний. В лидерах среди ликвидных бумаг оказались акции ЛСР, которые вчера достигли максимумов конца июня 2023 года.