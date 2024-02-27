Комментарии

ПСБ: Индекс МосБиржи завершил вчерашние торги на отметке 3220 пунктов

Как мы и предполагали, неоправдавшиеся опасения, связанные с новыми санкциями, привели к росту российского рынка. Более того, за исключением «префов» Мечела, бумаги компаний попавшие под ограничения США проявили устойчивость. Акции ТМК и ПИК вовсе смогли подрасти. Выделить какой-то определённый сектор достаточно проблематично, все сегменты показали ощутимый рост. В разрезе отдельных бумаг отметим акции Сбербанка. Вчера они вновь поднялись выше отметки 290 руб. Ожидаем, что они продолжат восходящую динамику в преддверии публикации финансовой отчётности 29 февраля.

На этом фоне акции банка могут достичь круглого уровня 300 рублей. Сохранился спрос на бумаги сталелитейных компаний. В особенности на акции Северстали и НЛМК. В понедельник они прибавили более 2%. В потребсекторе выделялись расписки X5 Group и Русагро, акции обеих компаний подскочили на 5,5%. Вполне ожидаемо, что из-за улучшения настроений инвесторов лучше рынка были акции ИТ компаний. В лидерах среди ликвидных бумаг оказались акции ЛСР, которые вчера достигли максимумов конца июня 2023 года.

Ожидаем, что сегодня российский рынок сохранит восходящую динамику. По нашим оценкам, индекс МосБиржи может достичь отметки 3240 пунктов. С оптимизмом смотрим на акции нефтегазовых и ИТ компаний. Не исключено, что сегодня лучше рынка могут быть также акции Мечела, которые в последнее время сильно упали.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Туризм 2024, последние новости
Отдыхающие бронируют летние туры заранее
Второе открытие фестиваля «Живи на Байкале» пройдет 2 марта
Первый фестиваль зимнего фридайвинга «Под лёд Байкала» пройдет на Малом море
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги