ПСБ: Российский рынок вчера начала снижаться почти сразу после начала торгов

Индекс МосБиржи завершил день в небольшом минусе, но сумел остаться выше отметки 3200 пунктов . Наблюдалась смешанная динамика. Наибольшую поддержку оказали акции Сбербанка. В течение дня они достигли уровня 293 руб., но потом немного откатились. Из бумаг, которые показали значимую динамику, снова выделим акции угледобывающих компаний. «Префы» Мечела продолжили падение, достигнув вчера минимальной отметки со второй половины декабря прошлого года.

Лучше ситуация обстоит с обыкновенными акциями компании. Они второй день подряд завершили в плюсе. Учитывая высокую вероятность отказа в выплате дивидендов, спрэд между обыкновенными и привилегированными акциями Мечела должен сокращаться. При этом по-прежнему ждём краткосрочного роста в ближайшие дни именного «префов» из-за их сильного падения в последние дни. Что касается Распадской, вопрос выплаты дивидендов здесь тоже вызывает переживания у инвесторов из-за иностранной регистрации главного акционера – Evraz. Невнятно смотрелся транспортный сектор и акции ИТ компаний. В то же время порадовали инвесторов акции Магнита, вчера они закончили торги на годовых максимумах.