ПСБ: Погашение выпуска ОФЗ не смогло усилить спрос на аукционах Минфина

Дмитрий Грицкевич, Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ

Факторов для роста котировок ОФЗ-ПД по-прежнему нет – инфляция начала демонстрировать тенденцию к росту, а спрос на аукционах ОФЗ несколько снизился. Так, на 26 февраля инфляция в годовом выражении ускорилась до 7,6% с 7,4% неделей ранее. Совокупный спрос на аукционах Минфина (размещался ОФЗ-ИН и 14-летний классический выпуск) составил 88 млрд руб. (размещено бумаг на 53 млрд руб.), тогда как с начала года стабильно составлял не менее 100 млрд руб.

Не смогло поддержать спрос и погашение вчера выпуска ОФЗ 26223 на 339 млрд руб. – инвесторы предпочли частично переложится в короткие бумаги, не увеличивая дюрацию портфелей. Так, за 2 дня доходность короткого годового выпуска снизилась на 11 б.п. – до 14,29% годовых. Доходности среднесрочных и длинных ОФЗ вчера изменились в разнонаправленно в пределе 1-2 б.п.

В целом, как минимум до середины весны не ждем появления сигналов по снижению инфляции и ослабления ДКП ЦБ – в ближайшие месяцы рекомендуем оставаться в корпоративных флоатерах.