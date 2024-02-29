Комментарии

ПСБ: Индекс МосБиржи вчера вернулся к росту, завершив торги вблизи отметки 3230 пунктов

В фокусе внимания инвесторов были внутренние сектора. Продолжили взлетать акции девелоперов. На этот раз лидером стали бумаги Эталона, поднявшись вчера выше 100 руб. Таким образом, расписки компании достигли максимума с начала декабря 2021 года. Немного более скромную динамику показали акции ПИК и ЛСР, но они всё же значительно определили рынок. Спросом также пользовались бумаги Ростелекома и МТС. В потребсекторе отметим акции X5 Group и Магнита. Вчера бумаги этих компаний установили новые годовые максимумы.

Что касается финансового сектора, как мы и ожидали, публикация финансовой отчётности Сбербанка привела к снижению котировок акций банка. Несмотря на это, взгляд на акции позитивный, ждём появления сообщений в марте по выплате дивидендов. На 3% подскочили бумаги Банка Санкт-Петербург после сообщений о включении акций компании в основной индекс МосБиржи с 22 марта. Среди акций экспортёров отметим небольшой рост «префов» Мечела, что вполне ожидаемо после столь сильного падения. Потеряли рост последних двух дней АЛРОСА на фоне публикации финансовой отчётности за 2023 год. Результаты работы во втором полугодии оказались слабыми.

Ожидаем, что сегодня индекс МосБиржи продолжит двигаться в диапазоне 3200-3250 пунктов. Считаем, что спрос будет сегментированным. Видя рост сегмента девелоперов, ждём догоняющего роста акций Самолёта. Предпочтение также отдаём бумагам Банка Санкт-Петербург и Инарктики.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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