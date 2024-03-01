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ПСБ: Котировки ОФЗ остаются под давлением в отсутствии факторов для снижения ставки

Дмитрий Грицкевич, Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ

Котировки ОФЗ вчера изменились разнонаправленно. Доходность коротких бумаг снизилась на 2-4 б.п. (14,27% - по годовым бумагам и 12,45% по 3-летним), вероятно, благодаря спросу после погашения в среду выпуска ОФЗ 26223 на 339 млрд руб. Доходности среднесрочных и длинных ОФЗ остались под давлением, прибавив 1-5 б.п. (12,4% - по 5-летним бумагам, 12,38% - по 10-летним).

Возобновление давления на рубль после завершения налогового периода также будет негативно сказываться на котировках госбумаг – в ближайшее время ожидаем сохранения постепенного сползания котировок среднесрочных и длинных ОФЗ вниз.

В отсутствии триггеров для снижения ставки по-прежнему рекомендуем избегать длинных облигаций. Основой долгового портфеля должны оставаться корпоративные флоатеры (50%-70% портфеля); оставшуюся часть рекомендуем инвестировать в корпоративные выпуски с фиксированной ставкой срочностью до 3 лет и кредитным рейтингом не ниже категории «А».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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