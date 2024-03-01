ПСБ: Сегодня доллар может показать в пятницу сдержанный рост

Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

Вчера курс доллара не изменился. В течение дня доллар пытался закрепиться ниже 91 руб., локально отступая к трехнедельным минимумам, но к закрытию торговой сессии вернулся чуть выше этой отметки. Отмечу, что торговая активность в парах доллар-рубль и юань-рубль с поставкой "завтра" хоть и сократилась, но осталась высокой, что является не вполне типичным для периода сразу после завершения налоговых выплат. Причем ощутимые точеные продажи валюты наблюдались в самом конце торговой сессии, что, видимо, отразило интерес крупных игроков завершить февраль месяц без резких курсовых движений. Внешний фон и внутренние новости, впрочем, также триггеров для существенного изменения ситуации на валютном рынке не предоставили.

Утром доллар немного подрастает. Фактор традиционного сокращения предложения со стороны экспортеров в самом начале месяца, пусть и, вероятно, в марте и более плавного, на мой взгляд, будет способствовать сдержанному повышению доллара по итогам пятничных торгов. Целевым диапазоном для пары доллар-рубль на сегодня видим зону 90,8-92 руб.