Альфа-Банк и Альфа-Капитал предложили инвесторам первый ЦФА на базе продуктов управляющей компании

Альфа-Банк и УК «Альфа-Капитал» впервые создали цифровой финансовый актив (ЦФА) на базе биржевых паевых инвестиционных фондов — «Вечнозеленый портфель». Выпуск будет осуществлен на платформе «А-Токен» Альфа-Банка, крупнейшей по объему размещений на российском рынке ЦФА.

ЦФА «Вечнозеленый портфель» обеспечивает экспозицию на четыре класса активов в периметре РФ: акции, облигации, золото и инструменты денежного рынка.

Данные классы активов по-разному реагируют на изменения в экономике: например, акции и облигации обладают наибольшим потенциалом в периоды роста, золото исторически амортизирует просадку портфеля в кризисы, инструменты денежного рынка демонстрируют эффективность в том числе при высокой ключевой ставке. Благодаря широкой диверсификации динамика портфеля стратегии может оставаться стабильной даже в стрессовые периоды на рынках.

Инвестиционная стратегия ЦФА преследует одновременно две цели: благодаря принципам активного управления обеспечить привлекательный потенциал доходности даже при умеренном росте рынка и в то же время смягчить эффекты от возможной волатильности.

«Платформа Альфа-Банка А-Токен за год стала лидером рынка ЦФА — на нашем счету почти половина объема сделок в 2023 году. Мы привлекли и частных, и институциональных инвесторов. Выход управляющих компаний на рынок ЦФА — новый и важный этап в развитии рынка. Они обладают необходимыми для запуска новых инструментов компетенциями по структурированию, а также широкой клиентской базой. Активное участие УК “Альфа-Капитал” будет вносить существенный вклад в рост объемов и ликвидности рынка», — рассказал Владимир Воейков, директор крупного и среднего бизнеса Альфа-Банка.

«Мы видим большие возможности, связанные с токенизацией классических продуктов управляющих компаний и разработкой инновационных решений на современной технологической базе. Дебютный проект, реализованный на платформе Альфа-Банка, лидера рынка ЦФА, открывает новую страницу в развитии индустрии», — прокомментировала Ирина Кривошеева, генеральный директор УК «Альфа-Капитал».

Одно из преимуществ цифровых финансовых активов — упрощение документооборота сделок и автоматизация. Также использование ЦФА, как правило, сокращает издержки как для инвестора, так и для эмитента актива.

Клиенты УК «Альфа-Капитал» могут получить информацию о ЦФА «Вечнозеленый портфель» у своего инвестиционного консультанта и в мобильном приложении «Альфа-Капитал». Продукт предназначен для квалифицированных инвесторов, срок инвестирования составляет 6 месяцев.

Платформа А-Токен имеет прямую интеграцию с Альфа-Банком в качестве расчетно-клирингового агента. Это позволяет моментально осуществлять операции, проводить расчеты с инвесторами и выполнять функцию налогового агента для физических лиц. Альфа-Банк выпустил 86 цифровых финансовых активов (ЦФА) на общую сумму 37,4 млрд рублей, что составляет примерно 45% общего объема в России, который превышает 82 млрд рублей.