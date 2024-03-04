Комментарии

ПСБ: На текущей короткой неделе давление на котировки ОФЗ сохранится

Дмитрий Грицкевич, Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ

Отсутствие факторов для роста ожиданий по снижению ключевой ставки продолжает оказывать давление на котировки ОФЗ – за прошедшую неделю доходность среднесрочных и длинных ОФЗ продолжила рост на 10 б.п. – до 12,4% по 5-летним и 12,38% - по 10-летним госбумагам. Лучше рынка выглядели короткие бумаги за счет разового фактора – доходность годовых бумаг снизилась на 7 б.п. за неделю – до 14,32% годовых после погашения выпуска ОФЗ 26223 на 339 млрд руб.

На текущей короткой неделе не ожидаем, что ситуация на рынке изменится – сползание котировок вниз продолжится. Внимание инвесторов будет по-прежнему сосредоточено на инфляции. Напомним, по данным на 26 февраля инфляция в годовом выражении ускорилась до 7,6% с 7,4% неделей ранее, что являлось негативным сигналом для рынка.

По-прежнему имеем консервативный взгляд на долговой рынок, как минимум, на горизонте ближайших нескольких месяцев – не ожидаем появления сигналов от ЦБ по ослаблению ДКП и считаем флоатеры лучшей идеей на данном временном горизонте.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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