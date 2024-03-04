ПСБ: Индекс МосБиржи завершил торги в пятницу на максимуме с октября прошлого года, достигнув значения 3270 пунктов

На рынке наблюдалась смешанная динамика, повышенным спросом пользовались отдельные акции. Сохранили восходящую динамику бумаги ЛУКОЙЛа, вплотную подобравшись к пикам середины осени 2023 года. Обыкновенные акции Сбербанка перешагнули отметку 195 руб., а бумаги Совкомбанка вновь переписали исторический максимум. Почти 3% прибавили акции НЛМК. Вероятно, инвесторы ждут публикацию финансовой отчётности, однако конкретных дат компания не раскрывает.

Лучше рынка были бумаги Мечела. Если смотреть на динамику с начала года, картина полностью противоположная. Рост в пятницу скорее связан с закрытием коротких позиций, наш взгляд на акции компании по-прежнему негативный. Подскочили бумаги Яндекса, прибавив за день 4,6%, при этом каких-либо значимых новостей не появлялось. Из аутсайдеров выделим акции Распадской. В пятницу компания представила финансовую отчётность по итогам работы во 2 полугодии 2023 г. Результаты оказались ожидаемо слабыми. В течение дня акции теряли более 3%, но к окончанию вечерней сессии смогли восстановить большую часть потерь.