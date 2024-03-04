ПСБ: Индекс МосБиржи завершил торги в пятницу на максимуме с октября прошлого года, достигнув значения 3270 пунктов

На рынке наблюдалась смешанная динамика, повышенным спросом пользовались отдельные акции. Сохранили восходящую динамику бумаги ЛУКОЙЛа, вплотную подобравшись к пикам середины осени 2023 года. Обыкновенные акции Сбербанка перешагнули отметку 195 руб., а бумаги Совкомбанка вновь переписали исторический максимум. Почти 3% прибавили акции НЛМК. Вероятно, инвесторы ждут публикацию финансовой отчётности, однако конкретных дат компания не раскрывает.
Лучше рынка были бумаги Мечела. Если смотреть на динамику с начала года, картина полностью противоположная. Рост в пятницу скорее связан с закрытием коротких позиций, наш взгляд на акции компании по-прежнему негативный. Подскочили бумаги Яндекса, прибавив за день 4,6%, при этом каких-либо значимых новостей не появлялось. Из аутсайдеров выделим акции Распадской. В пятницу компания представила финансовую отчётность по итогам работы во 2 полугодии 2023 г. Результаты оказались ожидаемо слабыми. В течение дня акции теряли более 3%, но к окончанию вечерней сессии смогли восстановить большую часть потерь.
Ожидаем сегодня продолжения роста российского рынка. Индекс МосБиржи может достигнуть отметки 3300 пунктов в самое ближайшее время. Предпочтение отдаём акциям Полюса на фоне роста мировых цен на золото. Лучше рынка могут быть также расписки Русагро. Сегодня компания опубликует финансовую отчётность. Надеемся, что менеджмент предоставит информацию по статусу редомициляции. Ожидаем повышенный спрос на акции ИТ компаний.