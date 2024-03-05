ПСБ: Аэрофлот отчитался: группа сократила чистый убыток в 3,6 раз

Екатерина Хейфец, главный аналитик ПСБ

Основные результаты за 4 квартал и 2023 г.:

Выручка: 171,1 млрд руб. (+72,5% г/г), 612,2 млрд руб. (+48,1% г/г)

EBITDA: 144,1 млрд руб. (против -14,8 млрд руб. в 4 кв. 2022), 318,3 млрд руб. (2,8х г/г)

Рентабельность по EBITDA за 2023 г.: 52% (+24,7 п.п. г/г)

Чистый убыток за 2023 г.: 14 млрд руб. против 50,4 млрд в 2022 (-3,6х г/г)

Чистая прибыль за 4 кв.: 97,3 млрд руб. против чистого убытка в 112,4 млрд руб. в 4 кв. 2022.

Скорр. прибыль: 8,3 млрд руб. (против убытка в 39,7 млрд руб.), 10,3 млрд руб. (против убытка в 41,4 млрд руб.)

Операционные расходы: 59,4 млрд руб. (-58,4% г/г), 429,9 млрд руб. (+0,8% г/г)

Чистый долг на конец 2023 г.: 630,7 млрд руб. (+25,2% г/г)

Чистый долг/EBITDA: 1,9х (-2,48х г/г)

По итогам года компания показала позитивные результаты на фоне восстановления авиаперевозок (пассажиропоток за 2023 год вырос на 16%) и выкупа воздушных судов у иностранных лизингодателей (компания — главный бенефициар субсидий ФНБ на страховое и лизинговое урегулирование). Аэрофлот значительно сократил чистый убыток, несмотря на значительный отрицательный эффект валютной переоценкой. С учетом курсовых эффектов от аренды воздушных судов, страхового урегулирования и резервов на предоплату аренды группа вышла на прибыль в 10,3 млрд руб., что является значительным результатом при отсутствии отраслевых субсидий для возмещения операционных расходов.

Драйвером роста выручки в 2023 году стал сегмент регулярных авиаперевозок (+75% г/г). При этом стоит отметить значительный рост операционных расходов по таким направлениям как техобслуживание воздушных судов, обслуживание судов и пассажиров, а также расходы на авиатопливо.

Мы сдержанно смотрим на перспективы российского рынка авиаперевозок из-за высокой чувствительности к макрорискам, санкций в отношении поставок запчастей для самолетов и роста стоимости обслуживания судов и тарифов аэропортов. Сохраняем нейтральный взгляд на компанию. Считаем, что в условиях санкционного давления страховое и лизинговое урегулирование поддержит результаты компании в текущем году.