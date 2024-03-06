ПСБ: Котировки ОФЗ продолжили снижение; лучше рынка только короткие бумаги
Дмитрий Грицкевич, Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ
Во вторник котировки ОФЗ продолжили снижение – доходность бумаг на участке от 3 лет выросла на 6-9 б.п. (12,55% - по 5-летним бумагам, 12,60% - по 10-летним). Лучше рынка выглядят короткие годовые ОФЗ, доходность которых с начала недели снизилась на 4 б.п. – до 14,28% годовых, что, вероятно, связано, как с продолжающемся реинвестированием средств от погашения на прошлой неделе выпуска ОФЗ 26223 на 339 млрд руб., так и перетоком средств из более длинной дюрации.
В отсутствии триггеров по торможению инфляции и более четких сигналов снижения ставки в ближайшее время котировки госбумаг с фиксированной ставкой будут оставаться под давлением. По-прежнему рекомендуем ближайшие месяцы сохранять позицию в корпоративных флоатерах, а в бумагах с фиксированным купоном ограничиться сроком 2,5-3,0 года.
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