ПСБ: Вчера индекс МосБиржи в течение дня вновь обновил максимумы, но в итоге растерял весь рост, закончив вечернюю сессию немного ниже отметки 3300 пунктов

Заметную динамику показали отдельные бумаги, в то время как в целом по рынку было затишье. Объёмы торгов составили 77,5 млрд руб., что ниже средних значений последних недель. 3% прибавили акции Московской Биржи после сообщений о том, что набсовет рекомендовал выплатить 17,35 рублей в качестве дивиденда за 2023 год. Почти на 2% просели бумаги Полюса. Впрочем, после роста на 5,3% накануне это скорее выглядит как вынужденная коррекция. На фоне обновления цен на золото исторических максимумов ждём продолжения роста бумаг Полюса. Один из лучших результатов на рынке показали акции HeadHunter. Сегодня компания представит финансовую отчётность по МСФО за 2023 год. Яркую динамику показали также бумаги ПИК, подскочив вчера на 4,8%.

Ожидаем, что сегодня индекс МосБиржи продолжит торговаться вблизи отметки 3300 пунктов. Предпочтение отдаём акциям Газпром нефти, Транснефти, Полюса, сталелитейщикам, HeadHunter и Cian.