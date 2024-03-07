ПСБ: Индекс МосБиржи в среду вновь обновил годовые максимумы

В течение дня он опускался ниже отметки 3300 пунктов, но всё же смог восстановить потери, показав небольшой рост. Однако нельзя сказать, что на рынке преобладали позитивные настроения. Лишь заметный рост отдельных бумаг подтолкнул индекс вверх, но при этом сильного снижения в остальных акциях всё же не произошло. Акции ЛУКОЙЛа вчера обновили исторический максимум после сообщений о том, что в начале следующей недели компания может представить финансовую отчётность по МСФО. Впрочем, потом они снизились, показав небольшой минус по итогам торгов. Эти сообщения не стали сюрпризом, обычно ЛУКОЙЛ публикует финансовые результаты как раз ближе к середине марта. Вопрос заключается в другом: оправдаются ли ожидания инвесторов. Не исключаем, что результат работы ЛУКОЙЛа во втором полугодии может оказаться хуже, чем этого ждёт рынок. Лучший результат в сегменте показали акции НОВАТЭКа, подорожав за день на 3%.

Значимых новостей не появлялось. Надеемся, бумаги компании достигли локальных минимумов. Поддержали рынок также акции Газпрома, прибавив 0,4%. Слабую динамику продемонстрировали бумаги Сбербанка, ВТБ и МосБиржи. Все они оказались в минусе. В то же время порадовал инвесторов сектор горной добычи и металлургии. В числе лидеров здесь были акции золотодобытчиков. Что вполне ожидаемо, учитывая рекордные цены на золото. Вернулись к росту бумаги Норникеля. В данном случае считаем, что восходящая динамика может сохраниться. Цены на палладий вчера подскочили на 10%. Вероятно, это только начало фазы восстановления цен после их затяжного падения. Лучше рынка были также акции НЛМК. Компания до сих пор не опубликовала финансовую отчётность. Учитывая возможность экспорта продукции, второе полугодие должно было быть удачным для компании.