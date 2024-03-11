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ПСБ: Индекс МосБиржи завершил предыдущую неделю на максимальной отметке с 21 февраля 2022 г., достигнув отметки 3322 пункта

Объём торгов ожидаемо сократился, составив по итогам дня 54,3 млрд руб. Сильных движений практически не наблюдалось, отметить можешь лишь ИТ-сектор. За исключением акций Софтлайна, которые показали символическое снижение, все остальные бумаги здесь смогли подрасти. Лучше рынка были акции Группы Позитив. В четверг они подскочили на 6,3% после новостей о планируемой допэмиссии в конце текущего года. Такая реакция рынка связана с тем, что объём дополнительного размещения окажется меньше, чем планировалось. После двухмесячной консолидации вернулись к росту расписки ЦИАН.

В плюсе завершили день также бумаги Яндекса на фоне одобрения акционерами сделки по реструктуризации бизнеса. В потребсекторе отметим акции X5 Group. Они вновь поднялись выше отметки 2700 рублей. Спрос на бумаги компании сохраняется благодаря включению X5 Group в список экономически значимых организаций. В будущем, в случае редомициляции, это позволит компании вернуться к выплате дивидендов. Обыкновенные акции Сбербанка смогли завершить торги выше 300 руб. В первой половине недели они уже достигали этой отметки, но бумаги банка тогда не смогли её удержать.

Ожидаем, что сегодня индекс МосБиржи может достичь отметки 3350 пунктов. Каких-либо значимых причин для снижения на текущий момент нет. Лучше рынка могут быть акции золотодобытчиков на фоне продолжающегося роста цен на золото. Также предпочтением отдаём бумагам Совкомфлота, НоваБев Групп и сталелитейщикам.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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