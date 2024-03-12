Комментарии

ПСБ: Индекс МосБиржи в понедельник достиг новых максимумов, но не смог там удержаться, полностью растеряв весь дневной рост

Вновь на рынке наблюдалась смешанная динамика. Из ключевых бумаг отметим акции ЛУКОЙЛа. Они оказали наибольшую поддержку индексу, прибавив за день почти 0,6%. Рынок ждёт финансовую отчётность по МСФО, которая должна быть опубликована в самое ближайшее время. Также в нефтегазовом секторе неплохо смотрелись бумаги Башнефти, Татнефти и Транснефти. Все они были лучше рынка. В то же время в минусе оказались бумаги Сургутнефтегаза, Газпрома и Роснефти. В финансовом секторе лидерами по итогам дня стали акции QIWI, прибавив более 13%. Бумаги Сбербанка практически достигли отметки 303 рублей, но к концу вечерней сессии оказались под отметкой 300 руб., показав небольшой минус. В секторе горной добычи и металлургии спросом пользовались акции Мечела. Взгляд на бумаги компании по-прежнему негативный.

Вторую сессию подряд акции Полюса пытаются продолжить расти. Эти попытки безуспешны, даже несмотря на рекордные цены на золото. Считаем, что крайне благоприятная ситуация с ценами на драгметаллы будут подпитываться спрос на акции. Чем дольше бумаги Полюса будут консолидироваться на текущих уровней, тем сильнее будет их импульсный рост в будущем. В потребсекторе подскочили акции М.Видео на ожиданиях публикации отчётности. Почти на 3% подорожали акции Сегежи. Спрос на акции растёт, в ближайшие дни они могут показать опережающую рынок динамику. В ИТ секторе выделялись расписки HeadHunter. Вчера они взлетели на 5,9%, завершив день на максимумах с конца августа прошлого года. Акции компании выглядят перекупленными, ждём их небольшой коррекции из-за предстоящей редомициляции. Это приведёт к остановке торгов с последующим навесом продавцом после возобновления торгов. Не все инвесторы готовы держать бумаги, особенно после столь сильного роста.

Ожидаем, что сегодня индекс МосБиржи будет двигаться в диапазоне 3300-3340 пунктов. Отмечаем риски, связанные с публикацией финансовой отчётностью ЛУКОЙЛа. Также результатами работы за февраль поделится Сбербанк. В случае негативных сюрпризов снижение бумаг банка может продолжиться.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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