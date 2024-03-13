Комментарии

ПСБ: Котировки ОФЗ достигли минимумов осени прошлого года, где, вероятно, останутся до заседания ЦБ РФ

Дмитрий Грицкевич, Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ

Котировки госбумаг вчера перешли к консолидации после активных распродаж на прошлой неделе - ценовой индекс RGBI остановился у локального минимума осени прошлого года (117,3). Так, доходность 5-летних ОФЗ составила 12,71% годовых, 10-лених – 12,77%.

Сегодня Минфин предложит к размещению длинный 14-летний выпуск ОФЗ без лимита и 2,5-летний выпуск на 10 млрд руб. Отметим, что, несмотря на активные продажи ОФЗ на вторичном рынке, спрос на аукционах остается достаточно стабильным – порядка 100 млрд руб. за аукционный день. В результате, институциональные инвесторы набирают позицию на аукционах используя просадку рынка.

Вместе с тем, пока мы не видим сигналов по снижению ключевой ставки в ближайшее время, которые могли бы привести к быстрому восстановлению котировок ОФЗ-ПД. Напротив, желание ЦБ кардинально снизить инфляцию в этом году до 4,0%-4,5%, вероятно, приведет к более продолжительной жесткой ДКП.

До заседания ЦБ 22 марта ожидаем консолидацию рынка госбумаг на достигнутых уровнях.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Медицина
На шаг впереди времени. Новый формат финансирования детского здравоохранения презентовали в Иркутске
ИНК с 2019 года направила более 900 млн рублей на поддержку здравоохранения Иркутской области
Сбер стал первым донором иркутского медицинского эндаумент-фонда «Наука 38»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги