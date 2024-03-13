ПСБ: Котировки ОФЗ достигли минимумов осени прошлого года, где, вероятно, останутся до заседания ЦБ РФ

Дмитрий Грицкевич, Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ

Котировки госбумаг вчера перешли к консолидации после активных распродаж на прошлой неделе - ценовой индекс RGBI остановился у локального минимума осени прошлого года (117,3). Так, доходность 5-летних ОФЗ составила 12,71% годовых, 10-лених – 12,77%.

Сегодня Минфин предложит к размещению длинный 14-летний выпуск ОФЗ без лимита и 2,5-летний выпуск на 10 млрд руб. Отметим, что, несмотря на активные продажи ОФЗ на вторичном рынке, спрос на аукционах остается достаточно стабильным – порядка 100 млрд руб. за аукционный день. В результате, институциональные инвесторы набирают позицию на аукционах используя просадку рынка.

Вместе с тем, пока мы не видим сигналов по снижению ключевой ставки в ближайшее время, которые могли бы привести к быстрому восстановлению котировок ОФЗ-ПД. Напротив, желание ЦБ кардинально снизить инфляцию в этом году до 4,0%-4,5%, вероятно, приведет к более продолжительной жесткой ДКП.

До заседания ЦБ 22 марта ожидаем консолидацию рынка госбумаг на достигнутых уровнях.