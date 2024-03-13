ПСБ: Индекс МосБиржи во вторник завершил торги на новых максимумах, достигнув отметки 3334 пункта

Рост рынка обеспечили две акции: бумаги Газпрома и Сбербанка. Большинство остальных акций оказались в минусе. Мы опасались, что индекс может начать снижаться в случае публикации слабых результатов Сбербанка и ЛУКОЙЛа. Однако отчётности обеих компаний оказались неплохими. Среди прочих бумаг отметим акции АФК Системы. Вчера они взлетели на 2,8%, поднявшись выше 19 руб. впервые с августа прошлого года.

Каких-либо значимых новостей не поступало. Ускорили подъём бумаги Мечела. Вновь лучше были обыкновенные акции угледобытчика. Спрэд с префами на данный момент составляет 13%. Лучше рынка были акции РУСАЛа. Вероятно, спрос на бумаги компании возрос в преддверии публикации результатов работы за II полугодие 2023 г. Из аутсайдеров выделим бумаги М.Видео. Вчера они потеряли 4,5%. Фиксация прибыли произошла сразу после публикации финансовой отчётности.

Ожидаем, что сегодня индекс МосБиржи продолжит двигаться в диапазоне 3300-3350 пунктов. Ожидаем роста акций ЛУКОЙЛа, что должно позволить индексу достичь новых максимумов. Также лучше рынка могут быть акции РУСАЛа и En+ Group, а также Интер РАО.