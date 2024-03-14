ПСБ: Инвесторы продолжают набирать позицию в длинных ОФЗ на снижающемся рынке

Дмитрий Грицкевич, Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ

Снижение котировок ОФЗ на вторичном рынке в среду продолжились – кривая госбумаг выросла на 5-15 б.п. (доходность 5-летних ОФЗ составила 12,87% годовых, 10-лених – 12,80%). Снижение ценового индекса RGBI продолжается 7-ой день подряд на смещении ожиданий по началу снижения ключевой ставки.

Вместе с тем, за счет существенной премии по доходности спрос на длинные госбумаги на аукционах Минфина остается неплохим. Вчера длинный 14-летний выпуск ОФЗ был размещен на 49 млрд руб. при спросе 87 млрд руб. и средневзвешенной доходности 13,5%. Премия к соседнему 15-летнему выпуску ОФЗ по срочности составляет ~60 б.п., что во многом компенсирует наблюдаемую просадку рынка и позволяет взять существенный объем бумаг. Для сравнения, оборот по всем бумагам из индекса RGBI на вторичных торгах составляет 10-20 млрд руб. в день, что затрудняет набор крупной позиции.

Спрос на короткий 2,5-летний выпуск был традиционно невысоким – Минфин признал аукцион несостоявшемся.

Мы пока не наблюдаем сигналов по снижению инфляции (на 11 марта составила 7,7%), в результате чего на ближайшем заседании ЦБ, вероятно, сохранит свою риторику по необходимости сохранения жесткой ДКП. Рекомендуем сохранять короткую дюрацию портфелей с фокусом на корпоративные флоатеры.