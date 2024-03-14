ПСБ: Индекс МосБиржи вновь переписал годовые максимумы, но в итоге потерял 0,6%

Большинство бумаг оказалось в минусе, при этом объёмы торгов остались на средних уровнях, составив 68,2 млрд руб. Ожидания роста бумаг ЛУКОЙЛа пока не оправдались. Вчера в течение всего дня они планомерно снижалась из-за навеса инвесторов, которые хотели закрыть позиции после публикации финансовых результатов. Немного хуже рынка были также акции Сбербанка. Они вновь опустились ниже 300 руб. После двухдневного роста скорректировались бумаги Мечела. В минусе также оказались бумаги Распадской. В потребсекторе продолжили снижение акции М.Видео.

От максимумов, которые были достигнуты в понедельник, они уже потеряли более 7%. Слабо выглядели бумаги Ростелекома. Учитывая сохраняющийся спрэд между привилегированными и обыкновенными акциями компании, последние могут в ближайшее время быть хуже рынка. Несмотря на преобладание негативных настроений на рынке, ряд бумаг смогли подрасти. В первую очередь отметим акции Полюса. Вчера они завершили торги на максимальной отметке с октября прошлого года. В плюсе также оказались бумаги ММК и Северстали. В финансовом секторе выделялись акции АФК Системы. Они вновь переписали годовые пики, практически достигнув уровня в 20 рублей. Также лучше рынка были акции Яндекса, подорожав вчера на 2,5%.

Ожидаем, что сегодня индекс МосБиржи будет двигаться в диапазоне 3300-3330 пунктов. Рост цен на нефть должен поддержать акции нефтегазовых компаний. В особенности это касается акций Газпром нефти и ЛУКОЙЛа. Отдельно отметим: вчерашнее снижение рынка ухудшило техническую картину. Индекс МосБиржи рискует вновь оказаться ниже отметки 3300 пунктов.