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ПСБ: Видим риск дальнейшего снижения котировок ОФЗ

Дмитрий Грицкевич, Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ

Продажи ОФЗ идут восьмой день подряд – в четверг кривая поднялась еще на 5-12 б.п. (доходность 5-летних ОФЗ достигла 12,92% годовых, 10-лених – 12,92%). Ценовой индекс RGBI обновляет минимумы с весны 2022 г. на повышенных оборотах (12-18 млрд руб. в день по индексу). Основная причина продаж – смещение ожиданий по началу снижения ключевой ставки из-за сохранения повышенной инфляции и потребительской активности.

Кроме того, мы уже отмечали, что индекс RGBI обновил минимум осени прошлого года, от которого начался рост котировок на ожиданиях быстрого снижения инфляции за счет жесткой ДКП. На текущий момент цены ОФЗ уже ниже данного уровня, что несет риски продолжения продаж на срабатывании стоп-лоссов по позициям инвесторов, которые набирались осенью-зимой 2023 г. В результате, как минимум, до мартовского заседания ЦБ продажи ОФЗ могут сохраниться.

В этой ситуации по-прежнему отдаем предпочтение корпоративным флоатерам.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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