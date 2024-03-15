ПСБ: Индекс МосБиржи вновь опустился ниже отметки 3300 пунктов

Объём торгов достиг максимумов с 5 марта, составив в итоге 75,4 млрд руб. Сравнительно неплохо себя чествовали бумаги экспортёров. В то же время в акциях из внутренних секторов наблюдались активные продажи. Рост цен на нефть поддержал бумаги нефтегазовых компаний. В плюсе завершили торги акции Татнефти, Роснефти и «префы» Сургутнефтегаза. Заметно хуже остальных были бумаги Башнефти и Транснефти. Продолжили снижаться акции ЛУКОЙЛа. В секторе горной добычи и металлургии вновь пользовались спросом угледобытчики. В течение дня бумаги ММК достигали отметки 56 руб. на сообщениях о том, что в апреле компания может рассмотреть вопрос о выплатах дивидендов. Мы считаем, что новость не сильно значимая.

Главная интрига в том, какой размер дивиденда рекомендует совет директоров. После очередного обновления максимумов резко просели акции Северстали. Вероятно, сказывается сильной рост акций за последнее время. Также не исключено, что некоторые инвесторы решили закрыть позиции и открыть новые, но уже в акциях ММК или НЛМК. Из акций компаний, ориентированных на внутренний рынок, отметим ухудшающуюся картину в бумагах Сбербанка. Вчера они опустились к минимальной отметке с 4 марта, достигнув 295 рублей. Более 2% потеряли бумаги НоваБев Групп. Вероятно, триггером для продаж стала финансовая отчётность. Результаты оказались неплохими, однако чистая прибыль оказалась немного ниже наших ожиданий. Отметим акции Яндекса, которые смогли вчера подрасти, даже несмотря на явное преобладание негативных настроений.