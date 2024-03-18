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ПСБ: Индекс МосБиржи завершил торги в пятницу на отметке 3300 пунктов

Объёмы торгов были ожидаемо низкими, составив лишь 56,2 млрд руб. На рынке наблюдалась смешанная динамика, сильное движение показали лишь отдельные бумаги. Неплохо смотрелись акции ИТ компаний. После трёх сессий снижения подскочили почти на 4% расписки HeadHunter. Лучше рынка были также акции Ozon, Яндекса, Группы Позитив и ЦИАН. В нефтегазовом секторе спросом пользовались бумаги Башнефти. В то же время остальные акции из нефтегазового сектора не показали значимой динамики, даже несмотря на рост стоимости Brent выше 85 долл./барр. Ощутимые потери понесли бумаги Татнефти. Финансовые результаты не оправдали ожидания инвесторов. Поддержали рынок акции Сбербанка.

В пятницу они подорожали на 0,8%, при этом котировки стоимость бумаг по-прежнему ниже 300 рублей. В сегменте горной добычи и металлургии отметим акции РУСАЛа. В начале торгов они достигли минимума конца декабря 2023 года на фоне публикации финансовых результатов за II полугодие прошлого года. На наш взгляд, реакция инвесторов была излишне негативной. Взгляд на бумаги в краткосрочной перспективе нейтральный. Если говорить про период в полгода-год, на акции РУСАЛа смотрим с осторожным оптимизмом. Финансовую отчётность опубликовал также Полиметалл. Здесь не было сюрпризов, результаты оказались сильными. Также поделилась результатами работы ЛСР. Причём СД рекомендовал выплатить рекордные для компании дивиденды. Однако это не помогло акциям: бумаги ЛСР обвалились на 8%. Вероятно, инвесторы ждали более щедрых выплат.

Ожидаем сегодня увидеть рост российского рынка. По нашим оценкам, индекс МосБиржи будет двигаться в диапазоне 3300-3325 пунктов. Предпочтение отдаём акциям экспортёров, в особенности бумагам нефтегазовых компаний и сталелитейщикам. Также спросом могут пользоваться акции Сбербанка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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