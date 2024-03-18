ПСБ: Активность продаж ОФЗ снизится в преддверии заседания ЦБ

Дмитрий Грицкевич, Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ

Рынок ОФЗ находится под сильным влиянием продаж – ценовой индекс RGBI за 2 недели потерял ~3 п. (116,1 п.) и достиг минимумов с весны 2022 г. За прошедшую неделю кривая поднялась еще на 30-40 б.п. вверх (доходность 5-летних ОФЗ достигла 13,11% годовых, 10-лених – 13,07%). Ожидания инвесторов по началу снижения ключевой ставки из-за отсутствия устойчивых признаков торможения инфляции при сохраняющейся высокой потребительской активности давят на котировки ОФЗ.

На текущей неделе в пятницу пройдет заседание регулятора – ожидаем, что ЦБ сохранит ставку на текущем уровне и повторит сигнал о необходимости сохранения жесткой ДКП при возможном начале снижения ставки не ранее 2 п/г. Ожидаем, что это приостановит активное снижение рынка, однако, о его развороте при снижении доходностей, на наш взгляд, пока говорить преждевременно.

Мы по-прежнему рекомендуем придерживаться короткой дюрации портфелей за счет корпоративных флоатеров и бумаг с фиксированным купоном срочностью до 2-3 лет.