ПСБ: Совкомфлот отчитался: прибыль выросла в 2,4х за 2023 год

Екатерина Хейфец, главный аналитик ПСБ

Ключевые результаты компании по МСФО за 2023 г:

Выручка: 2,32 млрд долл. (+22,6% г/г)

Выручка на основе ТЧЭ: 2 млрд долл. (+42,35 г/г)

EBITDA: 1,57 млрд долл. (+51,9% г/г)

Прибыль: 943 млн долл. (2,4х г/г)

Чистый долг: 257 млн долл. (-72,3% г/г)

Чистый долг/ EBITDA: 0,16х (-0,73х г/г)

Оцениваем результаты положительно, хотя они и оказались ниже консенсуса (прибыль — 956,4 млн долл., выручка в ТЧЭ — 2,095 млн долл., EBITDA 1,6 млн долл.). Несмотря на санкции и добровольные ограничения на экспортные поставки нефти и нефтепродуктов со стороны России, компания показала сильные результаты, в первую очередь, за счет роста ставок на танкеры Aframax, чему способствовало повышение мирового потребления нефти и геополитическая напряженность на Ближнем Востоке. Кроме того, на фоне санкций произошла значительная переориентация экспортных цепочек и как следствие удлинение маршрутов, что положительно сказалось на финпоказателях компании. В целом за 2023 год прибыль от эксплуатации судов выросла до 1,67 млрд долл. (+47% г/г).

Компания также нарастила эксплуатационные расходы до 371,4 млн долл. (+24,4% г/г), хотя рост в основном происходил на фоне низкой базы 2022 года, по сравнению с 2021 годов расходы на эксплуатацию выросли только на 9,6%.

Считаем, что по итогам 2024 года Совкомфлот также покажет сильные результаты, однако не рассчитываем на кратный рост прибыли. Считаем, что ставки фрахта продолжат корректироваться на фоне высокой базы 2023 года при отсутствии новых поводов для ограничений логистических маршрутов.

Совкомфлот остается интересной дивидендной историей на рынке. Ожидаем, что по итогам 2023 года совокупный дивиденд составит 17,5 руб./акция (ранее компания уже выплатила 6,32 руб./акция за 9 мес. 2023 г.). Наш таргет на горизонте 12 месяцев — 155 руб./акция.