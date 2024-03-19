ПСБ: Котировки ОФЗ продолжают снижение на срабатывании стоп-лоссов

Дмитрий Грицкевич, Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ

Торговая неделя вновь началась с активных продаж ОФЗ – доходности поднялись вверх еще на 10-12 б.п. (доходность 5-летних ОФЗ достигла 13,13% годовых, 10-лених – 13,19%). Ценовой индекс RGBI потерял 0,5 п. (115,48 п.), продолжил обновлять минимумы с весны 2022 г. на повышенных объемах (~20 млрд руб. в день по индексным выпускам).

Отметим, что рыночная конъюнктура для рынка была достаточно благоприятной за счет роста цен на нефть и укрепления рубля, в результате чего характер продаж на рынке госбумаг указывает на срабатывание стоп-лоссов. В результате, продажи ОФЗ могут сохраниться, несмотря на улучшение рыночной конъюнктуры.

ЦБ в эту пятницу с большой долей вероятности сохранит ставку. Так, инфляционные ожидания населения РФ продолжают снижение - в марте опустились до 11,5% с 11,9% в феврале. Рост доходности ОФЗ повлияет на ставки выдачи кредитов, что добавит жесткости денежно-кредитной политики ЦБ.