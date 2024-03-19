ПСБ: Индекс МосБиржи вчера продолжил двигаться вблизи отметки 3300 пунктов

Объёмы торгов достигли максимальной отметки с 4 марта, составив по итогам дня 94 млрд руб. Наибольший вклад внесли бумаги ТКС Холдинг, торговый оборот по ним оказался рекордным - чуть меньше 40 млрд руб. После месячной паузы из-за редомициляции акции компании в первой половине дня теряли 6%. Однако уже к середине торговой сессии котировки ТКС Холдинг полностью восстановились, в итоге закончив день ростом на 0,3%. В разрезе секторов вновь лучше рынка были бумаги ИТ компаний. Наибольший рост здесь показали акции Группы Позитив. Они вчера прибавили 4,4%, сумев обновить исторический максимум.

После падения в течение всего марта смогли подрасти бумаги ВК и Софтлайн. Акции Яндекса вновь подобрались к локальным пикам, тем самым полностью восстановившись после недавней коррекции. Отметим заметно подросшие бумаги Сургутнефтегаза. Особенно выделялись именно привилегированные акции, которые подскочили на 1,3%. Из аутсайдеров выделим бумаги Совкомфлота, которые просели на 1,5% после публикации финансовых результатов за II полугодие, а также акции Татнефти. Они продолжают отыгрывать не оправдавший ожидания отчёт.

Ожидаем сегодня небольшого снижения российского рынка. По нашим оценкам, индекс МосБиржи будет двигаться в диапазоне 3270-3300 пунктов. Не исключено, что в течение дня могут наблюдаться всплески покупок со стороны инвесторов, из-за чего индекс кратковременно может подниматься вы 3300 пт. Однако настроения на рынке остаются подавленными. Спрос очень сегментирован и сконцентрирован преимущественно в бумагах ИТ компаний. В то же время остальные акции выглядят на данный момент безыдейно.