Комментарии

ПСБ: Падение ОФЗ приостановилось, рынок перейдет к консолидации до заседания ЦБ

Во вторник снижение рынка ОФЗ приостановилось – ценовой индекс RGBI остался на отметке 115,5 п. (доходность 5- и 10-летних ОФЗ – на уровне 13,19% годовых). Объем торгов по бумагам из индекса также упал до 12,2 млрд руб. против 19,5 млрд руб. накануне, что позволяет рассчитывать на закрытие основного объема стоп-лоссов на рынке и переход котировок к консолидации в ожидании комментариев ЦБ по итогам пятничного заседания, отмечает Дмитрий Грицкевич, Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ:

– Сегодня Минфин предложит только один длинный 10-летний выпуск без лимита предложения. Не исключаем, спрос на аукционе вновь может вырасти – спекулятивно текущие уровни доходностей ОФЗ уже выглядят интересно. Однако для среднесрочных инвестиций рекомендуем оставаться в корпоративных флоатерах, которые менее подвержены переоценки и дают купонную доходность 17%-18% годовых.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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