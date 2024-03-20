ПСБ: Индекс МосБиржи вчера просел на 0,9%, вернувшись к значениям начала марта

Объёмы торгов достигли максимальной отметки с 14 августа 2023 г., составив по итогам дня 141 млрд руб. Основная версия случившегося падения, это решение правительства разрешить управляющим компаниям совершать сделки с ПИФами, в составе которых есть акции компаний, попадающих в перечень стратегических. Таким образом, УК теперь могут начать разбалансировку портфелей, что может привести к навесу предложения в некоторых акциях электроэнергетических, нефтегазовых, металлургических и финансовых компаний. Примечательно, что явно хуже рынка были бумаги Газпром нефти и Роснефти. Обе эти компании попадают в список стратегических предприятий, который ранее публиковала Московская Биржа. Сильное падение акций Роснефти и Газпром нефти, вероятно, связано с тем, что у них низкий free-float, порядка 11% и 4% соответственно.

Таким образом, влияние продаж акций со стороны управляющих компаний именно в этих бумагах может быть особенно заметно. Из прочих акций отметим бумаги Сбербанка. В данном случае триггером стали новости о проведении ГОСА. Мы связываем откат именно с этим, так как падение акций банка началось раньше, чем в целом по рынку. Кроме этого, Сбербанк не включен в список стратегических компаний МосБиржи. Лидером торгов стали бумаги ТКС Холдинг. Акции компания вчера подорожали на 6%. Вероятно, весь навес предложения после редомициляции без проблем компенсируется высоким спросом со стороны инвесторов. Вновь обновили максимум бумаги Яндекса. Они закончили вчерашние торги выше отметки 3700 руб., тем самым вернувшись к значениям середины февраля 2022 года.