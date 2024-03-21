Комментарии

ПСБ: VK отчитался за 2023 год: результаты не радуют

Екатерина Хейфец, главный аналитик ПСБ

Ключевые результаты по МСФО за 2023 г.:

  • Выручка: 132,8 млрд руб. (+36% г/г)
  • Скорр. EBITDA: 0,4 млрд руб. (против 19,98 млрд в 2022 г.)
  • Чистый убыток: 34,3 млрд руб. (против чистого убытка 3,9 млрд руб. в 2022 г.)
  • Операционные расходы: 133,4 млрд руб. (+61% г/г)

Результаты компании ожидаемо слабые — VK находится в активной инвестиционной фазе, кроме того уже в отчетности за 1 полугодие 2023 г. наблюдался негатив. Тем не менее инвесторы отреагировали на отчет положительно (выручка оказалась выше консенсуса аналитиков, 132,2 млрд руб.): в моменте бумаги компании прибавляют 0,7%.

Основной драйвер выручки — онлайн-реклама (79,2 млрд руб., +40% г/г). В сегментном разрезе основной вклад внесли Социальные сети и медиа-контент (84,5 млрд руб., +35% г/г). Кроме того, выручка Экосистемных сервисов достигла 23 млрд руб. (+21% г/г), Услуги для бизнеса выросли на 68%, до 9,7 млрд руб.

Чистый денежный поток от операционной деятельности составил 1,3 млрд руб. (против 12,6 млрд руб. в 2022 г.). Группа значительно нарастила операционные расходы, в первую очередь, на персонал (+44% г/г), вознаграждение агентам выросло на 70%, маркетинговые расходы — на 76%.

Кроме того, VK сообщила о покупки 25% Точки, экосистемы финтех сервисов для предпринимателей, за 11,6 млрд руб. В 4 кв. Группа консолидировала образовательную платформу Учи.ру. Масштабное расширение бизнеса — главная причина негативных результатов VK.

Сохраняем нейтральный взгляд на бумаги VK, не видим драйверов для роста котировок в ближайшее время.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Туризм 2024, последние новости
План развития туризма в зоне Байкало-Амурской магистрали подписали регионы Сибири и Дальнего Востока
Туркомпании Приангарья смогут получить федеральную поддержку
Ледовая переправа на Ольхон закрывается 25 марта
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги