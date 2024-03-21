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ПСБ: Диасофт нарастил выручку за 9 месяцев 2023 фингода на 25,9%, до 6,8 млрд руб., EBITDA - на 30,8%

Екатерина Крылова, Управляющий эксперт ПСБ

Диасофт представил сильные результаты за 9 месяцев финансового года (считается с 1 апреля по 31 марта календарного года), что обусловлено высоким спросом на продукты и услуги компании.

Ключевые показатели:

  • Выручка: 6,78 млрд руб., +25,9% г/г
  • EBITDA: 3,09 млрд руб., +30,8% г/г
  • Рентабельность по EBITDA: 45,7%, +1,7 п.п.

В компании также сообщили о росте законтрактованной выручки - на 10,4% (по сравнению с 6 мес.2023 г.), до 18,6 млрд руб. Она переходит в фактическую выручку по мере реализации проектов. За счет того, что в компании поддерживается высокий уровень возобновляемых продаж это позволяет генерировать стабильный денежный поток. Рост EBITDA - следствие увеличения выручки (за счет корпоративного сегмента и новых продуктов), а за счет контроля над затратами (снижена стоила разработки) и снижения сроков вывода новых продуктов на рынок Диасофту удалось увеличить и рентабельность. Мы смотрим позитивно на компанию особенно с финансовой точки зрения: высокая маржа, нет долга, стабильные дивиденды. 15 марта была утверждена выплата дивидендов за 3 кв. 2023 финансового года в размере 75,68 руб. на акцию, доходность 1,3%.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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