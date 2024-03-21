ПСБ: Лента отчиталась: слабые результаты поддержал 4 кв.

Екатерина Хейфец, главный аналитик ПСБ

Ключевые результаты за 4 кв. и весь 2023 г. (после IFRS 16):

Выручка: 222,8 млрд руб. (+50,4% г/г), 615,9 млрд руб. (+14,6% г/г)

EBITDA: 22,8 млрд руб. (+79,4% г/г), 47,4 млрд руб. (+8,6% г/г)

Рентабельность по EBITDA: 10,2% (+1,65 п.п. г/г), 7,7% (-0,4 п.п. г/г)

SG&A: 39,8 млрд руб. (+49,3% г/г), 118,8млрд руб. (+7,7% г/г)

Чистый убыток по итогам 2023 г. 2,6 млрд руб. (против чистой прибыли 3,6 млрд руб. в 2022 г.)

Чистый долг по итогам 2023 г. (IFRS 16): 172,7 млрд руб. (+64,1% г/г)

Чистый долг/EBITDA: 3,64х (+1,24х г/г)

Инвесторы восприняли отчетность позитивно, бумаги Ленты в моменте выросли на 6%. Причина — улучшение финпоказателей в 4 кв.

Мы же оцениваем результаты негативно. По итогам года компания показала чистый убыток. Драйвером роста выручки стала недавно приобритенная Монетка. Финрезы компании поддержал также рост сезонного спроса в 4 кв. и ускорение продовольственной инфляции. Тем не менее Лента нарастила коммерчески, общехозяйственные и административные расходы, в основном из-за роста расходов на персонал (+9,1% г/г) и коммунальные услуги (+22,1% г/г).

FCF за 2023 год оказался отрицательным (-43 млрд руб.), причина — в росте капзатрат на открытие магазинов Монетки и ребрендинг Ленты мини. Ставка на экспансию Монетки, наращивание в портфеле малоформатных магазинов и развитие онлайн-каналов продаж смогут сделать бизнес-модель Ленты более привлекательной. Однако все это и планы по открытию 500 магазинов в формате «у дома» продолжат оказывать давление на финпоказатели в ближайший год.

В настоящий момент не считаем бумаги Ленты перспективными для покупок.