ПСБ: Внимание инвесторов сегодня будет сосредоточено на заседании ЦБ; видим риски по смещению ожиданий снижения ставки ближе к IV кварталу 2024 г.
Дмитрий Грицкевич, Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ
Вчера снижение котировок ОФЗ наблюдалось в коротких бумагах (доходность годовых ОФЗ выросла на 16 б.п. – до 14,88% годовых) – инвесторы опасаются сохранения жесткой риторики Банка России на сегодняшнем заседании. Доходность среднесрочных и длинных выпусков пытается стабилизироваться после сильного роста последних недель (снижение на 2-3 б.п. в четверг) - доходность 5-летних ОФЗ составила 13,20%, 10-летних – до 13,23% годовых.
Внимание инвесторов сегодня будет сосредоточено на заседании ЦБ – важен будет сигнал регулятора по началу снижения ключевой ставки. Сохранение высокой неопределенности в комментариях не будет способствовать восстановлению рынка.
Считаем, что пока наиболее безопасно оставаться в корпоративных флоатерах; ожидания по снижению ключевой ставки могут сместиться ближе к IV кварталу 2024 г.
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