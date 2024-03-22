ПСБ: Индекс МосБиржи устоял перед очередной волной продаж, завершив день в небольшом плюсе

Объёмы торгов остаются повышенными, вчера они составили почти 118 млрд руб. Практически с самого начала российский рынок перешёл к снижению. После достижения минимумов последних дней, отметки 3260 пунктов, индекс МосБиржи начал отыгрывать падение, завершив торги ростом на 0,2%. В фокусе внимания инвесторов вновь были акции Газпром нефти и Роснефти. Объёмы торгов по ним остаются рекордными. Бумаги обеих компаний смогли вчера подрасти. В течение дня ниже 292 руб. опускались котировки обыкновенных акций Сбербанка, но они также полностью восстановили все потери.

Под давлением были бумаги ТКС Холдинг. На данный момент они вновь вернулись к уровням, которые были в последний день перед редомициляцией. Хороший рост показали бумаги сталелитейщиков. Более 3% прибавили акции НЛМК и Северстали. В то же время вновь отставали бумаги ММК. Ожидаем сообщений о заседании СД по дивидендам. Это должно придать импульс акциям ММК. Вновь лучше рынка были бумаги ИТ компаний. Единственным исключением стали акции Яндекса, которые откатились после достижения долгожданной отметки 4000 руб. Вновь обновили годовые максимумы бумаги АФК Системы на фоне новостей о планах провести IPO ещё одной дочерней компании – ГК «Элемент».