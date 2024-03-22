ПСБ: X5 отчиталась: чистая прибыль выросла на 72,8%

Екатерина Хейфец, главный аналитик ПСБ

Ключевые результаты за 4 кв. и весь 2023 г. (до применения IFRS16):

Выручка: 881,2 млрд руб. (+25% г/г), 3 145,8 млрд руб. (+20,8% г/г)

Скорр. EBITDA: 54,7 млрд руб. (+49,7% г/г), 217,9 млрд руб. (+15% г/г)

Рентабельность по скорр. EBITDA по итогам 2023 г.: 6,9 п.п. (-0,34 п.п. г/г)

Чистая прибыль: 19 млрд руб. (3х г/г), 90,3 млрд руб. (+72,8% г/г)

SG&A: 165,6 млрд руб. (+30% г/г), 567,3 млрд руб. (+23% г/г)

Чистый долг на конец 2023 г.: 187,5 млрд руб. (-2% г/г)

Чистый долг/EBITDA: 0,87х (-0,15 п.п. г/г)

Помимо публикации отчётности менеджмент X5 сообщил о том, что Набсовет компании не будет объявлять выплату дивидендов. На новостях расписки компании потеряли 2,5%. Нам кажется реакция инвесторов на решение менеджмента избыточным. Х5 по-прежнему зарегистрирована в иностранной юрисдикции, информации по редомициляции не появлялось. Надежд на выплаты дочек в отношении голландской материнской компании не было и до заявления.

Мы же оцениваем результаты позитивно. Компания имеет привлекательную бизнес модель (развитие магазинов «у дома», жестких дисканутров, экспансия географии продаж), которая показала ожидаемо сильные результаты по итогам года. Драйвер выручки, Пятерочка, показала рост продаж на 17,3% по итогам года. Ускоренными темпами росли продажи жесткого дискаунтера Чижика: они выросли в 3 раза, выручка цифровых бизнесов выросла на 76%. Скорр. денежный поток от операционной деятельности по итогам года также увеличился и составил 194,4 млрд руб. (против 155,2 млрд руб. в 2022 г.). SG&A увеличились на фоне роста расходов на персонал.

Мы сохраняем положительный взгляд на компанию, хотя и видим риски регистрации компании в Голландии (в этом плане — более привлекательно смотрится дивидендный Магнит). В начале марта X5 была включена в перечень экономически значимых организаций (ЭЗО). Хотя включение не носит для компании юридических последствий, это может стать сигналом к обсуждению редомициляции.

Наш таргет для X5 на горизонте 12 месяцев — 3100 руб.