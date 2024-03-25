ПСБ: Рынок ОФЗ в пятницу приостановил снижение, однако подтверждения разворота пока нет

Дмитрий Грицкевич, Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ

На прошлой неделе давление на рынок ОФЗ сохранялось вплоть до пятничного заседания Банка России. В результате за неделю доходности госбумаг выросли на 10-15 б.п. (доходность 5- и 10-летних ОФЗ достигла 13,22% годовых).

В центре внимания инвесторов были комментарии ЦБ по итогам заседания. Некоторым позитивом может быть тот факт, что регулятор не рассматривал сценарий повышения ключевой ставки, однако прогноз остался без изменений - условия для снижения ставки сформируются скорее всего во втором полугодии.

В пятницу ценовой индекс RGBI накануне решения ЦБ перешел к росту впервые с начала месяца, однако после заседания повышательный импульс не получил продолжения. Кроме того, резко упали объемы торгов (по бумагам из индекса RGBI) до 4 млрд руб. против 15-19 млрд руб. в предыдущие торговые дни, что пока не подтверждает сигнал на разворот рынка ОФЗ.

В связи с этим, пока по-прежнему рекомендуем сохранять короткую дюрацию облигационного портфеля с фокусом на корпоративные флоатеры.