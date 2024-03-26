«Атомэнергопром» выпустил цифровые финансовые активы на платформе А-Токен на сумму 10 млрд рублей

Альфа-Банк совместно с Росатомом, одним из крупнейших мировых игроков в глобальной атомной энергетике, провел один из крупнейших на рынке ЦФА выпуск цифровых финансовых активов для институциональных инвесторов. Это – один из крупнейших на рынке ЦФА выпуск цифровых финансовых активов для институциональных инвесторов.

Эмитентом сделки выступил АО «Атомэнергопром» (дочерняя компания Росатома, занимающего первое место в мире по портфелю строительства АЭС и по обогащению урана. В рамках сделки, ЦФА дают право на денежное требование с процентным доходом – 17,35% годовых. Объем эмиссии составил 100 ЦФА общей стоимостью 10 млрд рублей и сроком на 90 дней. Это – тестовый период нового инструмента, в дальнейшем Росатом интересует привлечение средств на средний и длинный срок. С 22 марта выпущенные ЦФА стали доступны на вторичном рынке для всех типов инвесторов.

Цифровые финансовые активы позволяют бизнесу привлекать финансирование проще и быстрее, чем на классическом рынке. Процесс присоединения к платформе и выпуска ЦФА на платформе А-Токен занял менее 4 дней, тогда как на рынке данный процесс может занимать несколько недель.

«Альфа-Банк провёл крупнейшую сделку на рынке ЦФА в рекордно короткий срок. С момента принятия закона о ЦФА в 2020 году объем этого инновационного рынка достиг 77 млрд рублей, при этом доля Альфа-Банка превысила 50% в денежном выражении. Включение ЦФА, выпущенных на платформе А-Токен, в управление капиталом мирового лидера в производстве атомной энергии – еще один важный шаг в сторону формирования ликвидного вторичного рынка ЦФА», — подчеркнул Владимир Воейков, директор крупного и среднего бизнеса Альфа-Банка. «На сегодняшний день Госкорпорация «Росатом» осуществляет реализацию значительного портфеля проектов, что требует привлечения надежных финансовых партнёров. Уверен, что цифровые финансовые активы помогут нам в решении этих задач», — отметил заместитель генерального директора по экономике и финансам Госкорпорации Росатом Илья Ребров.