Комментарии

ПСБ: Продажи ОФЗ после заседания прекратились, рынок перешел к консолидации при низких торговых оборотах

Дмитрий Грицкевич, Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ

Рынок ОФЗ перешел к консолидации – доходности ОФЗ изменились разнонаправленно в пределе 3-4 б.п. Объемы торгов остаются низкими – продавец, активно продавливающий рынок с начала марта, второй торговый день отсутствует. Так, в пятницу и понедельник объем торгов по индексу RGBI находились в диапазоне 4-6 млрд руб. против 15-19 млрд руб. в предыдущие торговые дни. Не исключаем, что размещения Минфина в среду с сохранением высокой премии возобновит давление на котировки госбумаг.

В целом, пока активного интереса к ОФЗ с фиксированными ставками на рынке не наблюдается – ЦБ в пятницу повторил сигнал возможного начала снижения ключевой ставки не ранее 2 п/г 2024 г.  

Пока по-прежнему рекомендуем сохранять превалирующую позицию во флоатерах.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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