ПСБ: Индекс МосБиржи вчера подрос на 1,3%, фактически полностью восстановившись после просадки в пятницу

Объёмы торгов резко снизились до минимальной отметки с 15 марта, составив по итогам дня 82 млрд руб. Лучше остальных вновь был ИТ сектор. Бумаги Яндекса обновили максимум, подскочив вчера почти на 5%. Сильнее рынка выросли также акции Группы Позитив, Ozon и Софтлайн. Повышенным спросом пользовались бумаги металлургов. Акции Северстали и НЛМК прибавили более 3%, чуть более скромную динамику показали бумаги ММК. На максимуме с 15 февраля завершили день акции Норникеля, при этом значимых новостей вчера не появлялось. В финансовом секторе отметим бумаги ТКС Холдинг, которые вернулись к росту после трёхдневной просадки. Сохранялся повышенные спрос на акции АФК Системы.

Бумаги компании вчера подскочили на 3,7%. В нефтегазовом секторе лучший результат показали обыкновенные акции Сургутнефетгаза. Выделим также бумаги ЛУКОЙЛа. Несмотря на неоправдавшиеся ожидания по дивидендам, акции компании полностью восстановились после снижения в пятницу. Бумаги Газпрома резко выросли после сообщений о том, что компания получит долю в проекте Сахалин-2. Ранее на долю в проекте претендовал НОВАТЭК. Из прочих акций отметим сильно выросшие без новостей бумаги ЭЛ5-Энерго. Сильно лучше рынка также были акции ДВМП, ВУШ и ПИК.

Считаем, что сегодня индекс МосБиржи может подняться выше отметки 3300 пунктов. Ожидаем сохранения спроса на бумаги Газпрома, которые сильно отстают от рынка. Поэтому появление любых позитивных новостей способно привести к бурному росту акций компании. Также предпочтение отдаём бумагам Газпром нефти и Роснефти. Акции обеих компаний протестировали свои 200-дневные средние после сильного падения. Надеемся, что снижение бумаг завершилось и они готовы хотя бы частично восстановить потери.