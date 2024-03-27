ПСБ: Аукционы ОФЗ ограничивают восстановление рынка госбумаг

Дмитрий Грицкевич, Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ

Консолидация рынка ОФЗ продолжается – небольшое снижение доходностей во вторник было в коротких бумагах (на 5-10 б.п.), доходность среднесрочных и длинных ОФЗ осталась практически без изменений (13,19% - по 5-летнему выпуску, 13,29% - по 10-летнему).

Оборот по индексу RGBI вчера существенно вырос – до 16 млрд руб. против 6 млрд руб. накануне. Отметим, что с утра рынок предпринял попытку подрасти, однако после объявления Минфином параметров сегодняшних аукционов последовали продажи, компенсировав утреней рост. Вероятно, инвесторы рассчитывали, что министерство ограничит объем предложения новых ОФЗ, однако по короткому выпуску объем предложения был увеличен с 10 до 20 млрд руб. В результате сегодня на аукционах будет предложен уже стандартный набор бумаг – длинный выпуск без лимита (14 лет) и короткий (2,5 года) на 20 млрд руб.

Аукционы с премией к рынку будут ограничивать восстановление госбумаг на вторичных торгах после сильного снижения котировок с начала марта. В отсутствии четких сигналов от ЦБ по снижению ставки пока не рекомендуем увеличивать дюрацию облигационного портфеля.