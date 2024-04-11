Российский рынок растет, несмотря на негативный внешний фон

В среду, 10 апреля, российские фондовые рынки продемонстрировали рост, чему способствовали увеличение стоимости нефти и ослабление рубля. Стоимость барреля нефти марки Brent торгуется в районе $90 (+0,15%). Внешний фон можно оценить как негативный вследствие последних данных из США, свидетельствующих об ускорении инфляции в марте. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина объявила о преодолении пика инфляции в РФ, подчеркнув, что без увеличения ключевой процентной ставки ситуация с ростом цен была бы более критичной, отмечает Полина Щукина, аналитик ФГ «Финам»:

– По итогам сессии Индекс МосБиржи увеличился на 0,68% до 3437,4 пункта, долларовый РТС поднялся на 0,02% до 1158,7 пункта.

В лидерах рынка можно выделить бумаги «Русала» (+5,1%), «Эталона» (+3,1%), HH.ru (+2,6%), «Циана» (+1,9%), ММК (+1,9%). В «красной зоне» закрылись бумаги «М.Видео» (-1,6%), АФК «Система» (-1,4%), «Полюса» (-1,2%), «Россетей» (-0,8%).

Совет директоров НЛМК рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2023 года в размере 25,43 руб. на акцию, что соответствует доходности в 11,3%. Акции компании взлетели на 3,9%.

Акционеры «Группы Позитив» утвердили выплату первой части дивидендов по итогам 2023 года в размере 47,3 руб. на акцию (дивидендная доходность – 1,7%). Акции Positive Technologies поднялись на 1,6%.

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы по традиции рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

На американском рынке борьба с инфляцией еще не закончена

В среду американские фондовые индексы снижаются вследствие данных об ускорении инфляции в марте. Индекс потребительских цен в США (CPI) в марте вырос на 3,5% (г/г), отметив ускорение с февральских 3,2% и достигнув самого высокого уровня с сентября 2023 года, по данным Министерства труда. Базовый индекс CPI (Core CPI) поднялся на 0,4% за месяц и на 3,8% годовых. Федеральная резервная система США, определяющая денежно-кредитную политику и стремящаяся к инфляции на уровне 2%, остается настороже в свете данных о росте инфляции. Текущие статистические данные уменьшают шансы на скорое ослабление политики ФРС. По данным Trading Economics, участники рынка снизили вероятность по снижению ставок на 25 б.п. к июлю с 74,9% до 47,8%. Позднее в среду будет опубликован протокол мартовского заседания Федрезерва.

По состоянию на 18:55 мск индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average уменьшается на 1,30% до 38 376,8 пункта. Индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 падает на 1,15% до 5149,8 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite снижается на 1,14% до 16 121,5 пункта.

Акции мирового лидера в области потребительских товаров Procter & Gamble Co. теряют в цене 0,2% несмотря на повышение квартальных дивидендов на 7% до $1,0065 за акцию.

Бумаги Tesla падают на 3,1% на фоне новостей об инвестициях в размере около $2 млрд в расширение производства электромобилей в Индии в партнерстве с Reliance Industries.

Акции Albemarle, американской компании по производству лития, снижаются на 1,7% невзирая на улучшение рекомендации со стороны BofA Securities с «Держать» до «Покупать».

Цена бумаг Apple, входящих в состав стратегии «US. Сбалансированная», падает на 1,2%.