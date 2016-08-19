Газета Дело

Виктор Бронштейн: «Бизнесы рождаются и умирают, а картины и скульптуры живут вечно!»

Генеральный директор компании «СибАтом» Виктор Бронштейн – коллекционер со стажем. Уже более пятнадцати лет он собирает художественные полотна и скульптуры местных авторов. Изобразительное искусство, по его мнению, – это не только жизнь души («у кого она еще жива в наше бездушное время»), но и инвестиции в будущее детей и внуков. О том, как выбирать картины, почему сибирская живопись наперегонки с лесом уплывает в Китай и зачем открывать галерею, которая «неизвестно, отобьет ли когда-нибудь стартовые вложения», Виктор Владимирович рассказал Газете Дело.

Гены и производственный опыт

«Чтобы оставаться на плаву, нужно окружить себя честными и талантливыми помощниками и уметь учиться у них, – убежден Виктор Бронштейн. – Помогает мне в работе и огромный производственный опыт, полученный на оборонных заводах в должности мастера, начальника цеха и заместителя генерального директора по экономике, и гены предков – золотопромышленников, купцов, а позже директоров – по отцовской линии».

По материнской линии дед предпринимателя Андрей Федорович Миронов отлично рисовал, играл на многих музыкальных инструментах, сочинял сказки, хотя был одним из первых летчиков в Иркутске. «А прадед по отцовской линии Семен Яковлевич великолепно играл на скрипке и даже готов был передать ее мне. Помню, как года в три-четыре мы специально поехали в Улан-Удэ к прадеду. Но я, увы, не вытянул по слуху», – вспоминает бизнесмен.

«Гуманитарное творчество проспало во мне не одно десятилетие, – говорит наш собеседник. – В детстве и юношестве я писал стихи, но потом началась работа, бизнес, дела. Долгое время властвовало и управляло жизнью левое полушарие: логика, цифры, расчеты».

«Намоленные» стены и «Вернисаж»

Все изменилось в конце девяностых. Тогда Виктор Бронштейн приобрел здание на улице Урицкого – двухэтажный особняк, известный прежде как «Магазин Товарищества братьев Бревновых». Истинный шедевр зодчества начала ХХ века решено было отреставрировать, а на втором этаже, в восстановленном старинном интерьере, открыть ресторан.

«Этот особняк – настоящий памятник архитектуры, сами стены его, ‘намоленные’ предшественниками – купцами-меценатами, подтолкнули меня еще в 90-х годах к идее назвать все здание ‘Вернисажем’, а в ресторане открыть выставку полотен лучших иркутских живописцев», – вспоминает Виктор Бронштейн.

Воплотить идею помог друг – поэт Геннадий Гайда. Он познакомил нашего героя с иркутскими живописцами, ввел в мир изобразительного искусства. 31 января 1998 года банкетом в 150 человек, когда в одном зале встретились писатели, художники и предприниматели, была открыта первая выставка и сам ресторан «Вернисаж». Кроме того, отмечалось вступление Геннадия Гайды в члены Союза писателей России и выход его первого сборника стихов «На склоне сентября».

«А после полуночи наступил еще и мой день рождения, о котором в суете открытия я попросту забыл. В ту ночь, растянувшуюся до утреннего крепкого чая, в старинных стенах во мне и зародился коллекционер, ценитель искусства», – признается Виктор Владимирович.

После выставки предприниматель купил первую картину – работу Владимира Кузьмина «Улица Карла Маркса». За ней последовали полотна других иркутских художников: Башарина, Алексеева, Смагина, Костовского, Рубцова, Тетенькина…

Мистика Вампилова

Интерес к живописи вскоре дополнился и любовью к скульптуре. В 2003 году Виктор Бронштейн с друзьями задумали поставить в Иркутске памятник Александру Вампилову. Идейным вдохновителем снова был Геннадий Гайда.

«Мы с ним подобрали фильмы, книги, статьи о драматурге-земляке и поехали к скульптору, потомственному академику Михаилу Переяславцу в Москву. Заразили его темой Вампилова, я сделал из своих средств предоплату за памятник – и работа закипела».

Вскоре на столе у Виктора Бронштейна появились первые скульптуры – два варианта памятника Вампилову, эскизы в бронзе. Один из них был выбран и отлит в полный размер: иркутяне любуются им уже более десяти лет у здания драмтеатра. Второй, возможно, в будущем установят на месте гибели драматурга на Байкале.

«С этих двух эскизов в бронзе началась моя коллекция скульптуры, которая пополнилась с годами работами таких именитых мастеров, как Даши Намдаков, Дмитрий Будажабе, Загбоев, Надежда Супонина. Но первые и самые любимые в ту пору были скульптуры из кедра Льва Серикова».

Но не только этим обязан предприниматель Александру Вампилову. В разгар работы над памятником драматургу к Виктору Бронштейну вернулся вспыхнувший в детстве поэтический дар.

«Правое полушарие выдало такой кульбит, – улыбается бизнесмен. – Совершенно неожиданно в голове стали роиться строчки и рождаться стихи. Такая вот мистика».

Первое поэтическое творение – «Вечный свет» – стало посвящением Вампилову.

Сколько нас, летящих в бесконечность,

Вопрошало: «Почему, Творец,

Мирозданью Ты даруешь вечность,

Ну а нам лишь вспышку и конец?»

«Звезды смертны, – голос мне ответил

Лунной ночью в тишине лесной, –

Все, что я единожды затеплил,

То храню в небесной кладовой.

Все созвездья – в круговерти тлена,

Вечен лишь сияющий их свет,

Так и души, вырвавшись из тела,

Мчатся к Богу, и конца им нет!»

Вложить и душу, и деньги

Со временем коллекция Виктора Бронштейна так разрослась, что было просто непростительно прятать такую сокровищницу. К идее галереи современного искусства предприниматель шел не один год. И вот в 2015 году она открылась в здании на Октябрьской Революции.

«Сегодняшний высочайший уровень галереи поддерживается моей женой Ольгой. Она же для осуществления моей мечты выбрала и замечательного дизайнера Ольгу Николаевну Павлову», – поясняет хозяин галереи.

Фото из личного архива

Помимо постоянной экспозиции Даши Намдакова и кукол его семьи, на выставочных площадках галереи проходят и другие мероприятия. Продолжая поддерживать местные таланты, коллекционер открывает двери для молодых художников и фотографов.

«В галерею вложено много души, но и денег немало, – признается Виктор Владимирович. – Площадь огромная – тысяча ‘квадратов’, коллекция большая. Капитальные вложения несоизмеримы с инвестициями в открытие ресторана, например. Порядок цифр совсем другой».

Галерею посещает около 50-100 человек в день, но бывало и более двухсот посетителей.

«Увы, в большинстве своем люди сегодня далековаты от искусства, цивилизация становится кнопочной. Работа у многих за компьютером, но строго по алгоритму, то есть чисто конвейерная. Причем заняты не руки, а голова, что еще опасней. Если не иметь отдушины в искусстве, то можно превратиться в робота. Чтобы не умерло правое полушарие и чтобы воспитать развитых детей, нужно обязательно обращаться к искусству самим и приобщать деток», – говорит Виктор Бронштейн.

Искусство – хорошая инвестиция

Сегодня в коллекции Бронштейна полторы тысячи картин и скульптур. Но те работы, на которые откликается душа, которые созвучны его внутреннему миру, продолжают пополнять коллекцию. «Уровень и опыт художника, конечно, тоже важен, но в первую очередь – выбираю сердцем», – говорит он.

В среднем, покупка художественного полотна сегодня может обойтись в сумму от 20 до 200 тысяч рублей; скульптуры, в основном, стоят в этих же пределах, но есть и на порядок дороже.

По словам Виктора Владимировича, инвестиции в искусство – хорошее вложение средств. И живопись, и скульптура с годами только растут в цене. Работы Даши Намдакова, например, подорожали уже раз в сто.

«Реалистическая живопись становится в мире все дефицитнее, эта сложная школа умирает не только у нас. Хорошие картины постепенно превращаются в большую редкость и антиквариат», – считает наш собеседник.

«Хорошо понимают это, увы, не у нас, а в озабоченном будущим своего народа Китае. У них есть даже правительственное постановление, правда, пока не подкрепленное штрафами, согласно которому каждая семья непременно должна иметь у себя дома хотя бы одну картину, а если есть возможность, то и небольшую галерею. Китайцы думают о гармоничном развитии личности, полагая, что искусство способствует общему развитию человека, особенно детей. По их данным, выигрывает от этого и математика, и производство, и государство в целом».

По мнению Виктора Бронштейна, если не собирать произведения сейчас, в Иркутске, пока есть такая возможность, то потом, когда придет осознание, наши работы придется «догонять» в Китае, но уже за другие деньги.

«Как наши писатели Распутин и Вампилов – одни из самых ярких и в России, и в мире, так и школа иркутской живописи – одна из самых сильных. Мы просто не ценим того, что имеем, – поясняет Виктор Владимирович. – А китайцы тем временем не дремлют. Там уже издан не один каталог с указанием всех основных иркутских художников, с адресами их мастерских и фотографиями картин. Наша живопись уходит и растет в цене даже в Поднебесной».

Бизнес не ради бизнеса

Напоследок спрашиваю у Виктора Бронштейна: «Левое полушарие теперь не страдает от активности правого?». Предприниматель, улыбаясь, отвечает: «На одной логике далеко не уедешь. Хотя и есть примеры, когда бизнес организован математически, но это не мой случай. Я полагаюсь больше на интуицию, которую питает и опыт, и искусство».

Фото из личного архива

На вопрос о творческих планах и куда вложить лишний миллион – в новую скульптуру Даши Намдакова или в развитие бизнеса, Виктор Владимирович, не колеблясь, выбирает первое.

«Для меня предпринимательство – средство, а не самоцель. Сегодня, в год 50-летия Даши Намдакова, я активно участвую в разработке сценария и съемках посвященного ему фильма под руководством большого российского режиссера, члена Президентского Совета по культуре Сергея Валентиновича Мирошниченко, а также в совместном с великим скульптором проекте в главном сакральном месте не только Прибайкалья, но и России – на острове Ольхон. Думаю, что этот проект привлечет внимание мировой общественности и явится чудодейственным импульсом спасения Великого Старца – Байкала.

Деньги нужно тратить с толком для души, для любимых людей и будущих поколений. Бизнесы рождаются и умирают, а коллекции живописи и скульптуры живут вечно!».

Анна Масленникова,

Газета Дело