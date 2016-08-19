Газета Дело

Топ-5 самых дешевых новостроек Иркутска

Где в Иркутске можно купить недорогую новую квартиру?

Портал о недвижимости Иркутска REALTY.IRK.RU подготовил ТОП-5 самых дешевых новостроек города.

Новостройки отранжированы по минимальной стоимости квартиры в жилом комплексе. Все участвующие в рэнкинге квартиры вписались в бюджет до 1,3 млн рублей. Это квартиры площадью от 21,88 до 30,59 кв.м. Стоимость квадратного метра вошедших в топ квартир – от 38 до 51,97 тыс. рублей. В основном, в топе представлены ЖК со сроком сдачи 2017-2018 гг., однако есть и готовые новостройки.

Самое доступное по цене жилье, судя по рэнкингу, можно найти в Свердловском, Ленинском и Куйбышевском районах.

Минимальная стоимость квартиры – 831,44 тыс. руб. (квартира 21,88 кв.м)

Расположение: Ленинский р-н, ул. Розы Люксембург

Срок сдачи: 3 кв. 2018г.

Застройщик: ЗАО «МАИРТА»

Площади квартир: 21,88-66,78 кв.м

Цены: 38 тыс.руб./кв.м

Минимальная стоимость квартиры – 1198 тыс. руб. (квартира 27 кв.м)

Расположение: Свердловский р-н, м/р Радужный

Срок сдачи: 4 кв. 2017г.

Застройщик: ООО «ТАНАР»

Площади квартир: 27-56 кв.м

Цены: 44,17-45 тыс.руб./кв.м

Минимальная стоимость квартиры – 1211 тыс. руб. (квартира 23,30 кв.м)

Расположение: Свердловский р-н, ул. Левитана, 20

Срок сдачи: сдан

Застройщик: АО Труд

Площади квартир: 23,30-63,40 кв.м

Цены: 45-51,97 тыс.руб./кв.м

Минимальная стоимость квартиры – 1223,6 тыс. руб. (квартира 30,59 кв.м)

Расположение: Куйбышевский р-н, ул. Зимняя

Срок сдачи: 4 кв. 2017г.

Застройщик: ООО «ПарапетСтройИнвест»

Площади квартир: 30,59-63,29 кв.м

Цены: 40 тыс.руб./кв.м

Минимальная стоимость квартиры – 1224 тыс. руб. (квартира 24,48 кв.м)

Расположение: Свердловский р-н, ул. Захарова/Бородина

Срок сдачи: 3 кв. 2018г.

Застройщик: ООО «Максстрой»

Площади квартир: 24,48-64,29 кв.м

Цены: 50 тыс.руб./кв.м

При подготовке использована информация, предоставленная строительными компаниями для портала REALTY.IRK.RU на 10.08.2016г. В ТОП вошли новостройки, расположенные в пределах муниципального образования г. Иркутск. Публикация цен не означает безусловного обязательства компаний продавать недвижимость в соответствии с указанными ценами. Редакция не несет ответственности за достоверность предоставленной информации. Подробная информация о новостройках Иркутска – всегда на сайте REALTY.IRK.RU. Проектные декларации опубликованы на сайтах: realty.irk.ru, www.tanar-irkutsk.ru, levitana.trudstroy.ru/declare2.html, azimut-irkutsk.ru, maxstroy.ru